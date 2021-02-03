شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تحظر ثلاث محطات تلفزيونية موالية لروسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كييف-أ.ف.ب

حظر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ثلاث قنوات تلفزيونية مصنفة على أنها موالية لروسيا، بهدف محاربة نفوذ الكرملين في البلاد، كما أعلنت إدارته، الأربعاء. وبعد قرار من مجلس الأمن القومي، وقّع زيلينسكي مرسوماً بفرض عقوبات على النائب الموالي لروسيا تاراس كوزاك وثماني شركات يملكها، من بينها ثلاث محطات تلفزيونية هي «112 أوكراينا» و«زيك تي في» و«نيوسن».

وإذا كانت تنتمي رسمياً إلى كوزاك، فإن هذه المحطات التلفزيونية تعتبر ملكاً لنائب آخر موالٍ لروسيا هو فيكتور ميدفيدتشوك المقرب جداً من فلاديمير بوتين الذي يستقبله بانتظام في الكرملين.

وقالت الناطقة باسم الرئيس يوليا مندل عبر منصة «فيسبوك»، الأربعاء: «بعدما أصبحت أداة حرب ضد أوكرانيا، نسيت هذه القنوات منذ فترة طويلة المعايير الصحفية» وهي: «تتلقى تمويلاً من روسيا.. تم حظرها لحماية الأمن القومي». ودان الكرملين هذا القرار ووصفه بأنه عقبة أمام «حرية التعبير»، بحسب الناطق باسمه دميتري بيسكوف.

وغرّد زيلينسكي على «تويتر» الأربعاء: «أوكرانيا تدعم بقوة حرية التعبير، لكن ليس الدعاية التي يمولها البلد المعتدي».

ودخلت أوكرانيا منذ عام 2014 حرباً مع الانفصاليين الموالين لروسيا، وهو نزاع سبقه ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية. وندد الغرب وكييف مراراً بدور الإعلام الروسي في إثارة هذا الصراع. وزيلينسكي الذي انتُخب رئيساً في العام 2019، وعد بمحاربة الفساد وإنهاء هذه الحرب.