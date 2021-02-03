شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. تمديد معاهدة "نيو ستارت" النووية بين واشنطن وموسكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة مددت الأربعاء معاهدة نيو ستارت مع روسيا لمدة خمس سنوات ، وأضاف بلينكن في بيان أن "تمديد معاهدة نيو ستارت يضمن أن يكون لدينا حدود يمكن التحقق منها بشأن الصواريخ البالستية الروسية العابرة للقارات والصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة حتى الخامس من فبراير/شباط 2026".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قالت الشهر الماضي إنها ستسعى للتمديد، وتلزم معاهدة الحد من التسلح التي من المقرر أن تنتهي في الخامس من فبراير/شباط الولايات المتحدة وروسيا بخفض رؤوسهما النووية الاستراتيجية المنشورة بحيث لا تزيد على 1550 رأساً لكل منهما.