شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يزود لبنان بالوقود لتوليد الكهرباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت - رويترز

قال القائم بأعمال وزير الطاقة اللبناني الأربعاء، إنه من المقرر أن يتلقى لبنان 500 ألف طن من زيت الوقود من العراق في 2021 لتوليد الكهرباء.

وقال ريمون غجر للصحفيين، إن وزارة الطاقة ستشتري أيضاً شحنات فورية من الوقود، وإنها تلقت عروضاً من عدة شركات محلية وأجنبية.

تواجه المنازل والشركات في لبنان انقطاعات يومية للكهرباء، تستمر لعدة ساعات بسبب عجز شركة الكهرباء الحكومية عن تلبية الطلب، وهو ما يضطر الكثيرين إلى استخدام مولدات الكهرباء الخاصة.

وأضاف الوزير: «نحن اليوم نشتري حوالي أربع شحنات في الشهر»، مشيراً إلى أن الشحنة الواحدة نحو 35 ألف طن.

وتابع غجر إن الوقود العراقي الثقيل لا يتماشى مع بعض احتياجات لبنان، لكن شركة عراقية قد ترتب عملية مبادلة بنوع آخر من الوقود أكثر ملاءمة.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قال يوم الثلاثاء، إنه وافق على صفقة لتوريد 500 ألف طن من الوقود للبنان سنوياً.

وأوضح الوزير اللبناني أن احتياطيات لبنان من الوقود لا تزيد عادة على شهر أو شهرين، لأن الاحتفاظ باحتياطيات تكفي ستة أشهر، سيكون باهظ الكلفة للبلد الذي يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية عميقة.