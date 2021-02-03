شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا سجلت تراجعاً في نسبة السياح بلغت 77% خلال 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - أ ف ب

استقبلت إسبانيا 19 مليون سائح أجنبي فقط العام 2020، أي أقل بنسبة 77% عن العام 2019 تحت تأثير وباء كوفيد-19 ، بينما يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة بحسب بيانات رسمية نشرت الأربعاء.

وفي العام 2019، زار 83,5 مليون أجنبي إسبانيا التي كانت الوجهة السياحية الثانية في العالم بعد فرنسا.

وفي العام 2020 الذي شهد تزايد القيود المشددة على حركة التنقل في العالم من أجل وقف انتشار الوباء، شكل الفرنسيون أكبر مجموعة من السياح في إسبانيا مع 3,8 مليون زائر رغم تراجع بلغ 65% على السنة السابقة بحسب المعهد الوطني للإحصاء.

وبلغ عدد البريطانيين، وهم تقليدياً أكبر مجموعة تزور إسبانيا، 3,2 مليون؛ أي أقل بنسبة 82% مقارنة بالعام 2019.

وفي نهاية تموز/ يوليو قررت بريطانيا فرض حجر صحي إلزامي على جميع الزوار العائدين من إسبانيا، ما دفع بالعديد من رعاياها إلى إلغاء حجوزاتهم.

وتراجع عدد الألمان بنسبة 78% والسياح من الدول الاسكندينافية بنسبة 79%.

وبقيت كاتالونيا المنطقة التي يزورها أكبر عدد من السياح مع 3,8 مليون سائح؛ لكن هذا الرقم تراجع بنسبة 80% مقارنة مع السنة السابقة.

تراجع عدد الوافدين الى جزر البليار بنسبة 87%، وإلى مناطق أيبيريا بنسبة 77%، وإلى الكناري بنسبة 71%.

وأنهت إسبانيا العام 2020 مع أكثر من نصف مليون عاطل إضافي عن العمل، خصوصاً في قطاع السياحة والفنادق، وتعد نحو 750 ألف شخص في وضع بطالة جزئية.

وعلى الصعيد العالمي، خسر قطاع السياحة العالمي 1300 مليار دولار العام 2020؛ فيما تراجع عدد السياح بنسبة 74% في العالم بحسب منظمة السياحة العالمية.