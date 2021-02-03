شكرا لقرائتكم خبر عن البدري: الأهلي قادر على تخطي الدحيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أن النادي الأهلي قادر على تخطي الدحيل القطري ولديه دوافع قوية تتماشى مع بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف أن الأهلي لديه خبرات كبيرة سواء على مستوى الإدارة الحالية برئاسة محمود الخطيب الذي تواجد مع الأهلي من قبل في كأس العالم للأندية وهذا يعتبر مرجعاً للاعبين أو الجهاز الفني، كما يتواجد بعض اعضاء مجلس الإدارة مثل خالد مرتجي والدرندلي وذلك سيساعد الأهلي كثيراً من حيث التنظيم أو الحذر الذي تحتاج اليه بعض الفرق في بطولة قوية وكبيرة مثل مونديال الأندية.

وقال البدري «يوجد في الأهلي بعض اللاعبين مثل وليد سليمان وسعد سمير، وهما تواجدا من قبل في هذه البطولة ولهم دور كبير مع اللاعبين من حيث التأهيل النفسي والمعنوي».

وتابع ان البطولة هامة جداً للنادي الأهلي وتعتبر مباراة الدحيل هي التعبير الحقيقي عن حجم واسم الأهلي إفريقيا وعربياً وتمنى فوز الأهلي ووصوله إلى ابعد مكان في البطولة.

وأكد انه يعرف احساس الفوز في مثل هذه البطولات حيث انه شارك مع النادي الأهلي ثلاث مرات في كأس العالم للأندية سواء مدرب عام أو مدير فني وتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي.