شكرا لقرائتكم خبر عن داسيلفا: الفوز على عجمان حافز كلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكد الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، مدرب اتحاد كلباء، أن الثقة كبيرة في لاعبي فريقه في تقديم مباراة قوية أمام عجمان، واستعادة النتائج الإيجابية، خاصة أن الفوز على «البرتقالي» يمثل حافزاً كبيراً للنمور، وخطوة مهمة في المنافسة، محذراً في الوقت نفسه من خطورة الفريق البرتقالي الذي بدأ يستعيد توازنه وخطورته المعهودة، وفوزه في آخر مباراتين أكبر تأكيد على قوته.

وأشار داسيلفا أن التحضيرات كانت جيدة خاصة مع عودة الثنائي مارياني وأحمد جشك، بالإضافة إلى انضمام الثلاثي الجديد رومولو سانتوس وسلطان السويدي الهولندي ايفرت،مشيراً في الوقت نفسه إلى غياب البرازيلي واندرسون ومحمد سبيل وعمر الخديم للإصابة.