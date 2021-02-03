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حبس ضابط بالداخلية الكويتية لمدة ٣ سنوات هدد مصريين بالكويت

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قضت محكمة ‏الجنايات بالكويت، اليوم الأربعاء، بحبس ضابط في وزارة الداخلية الكويتية، يدعى شاعر مشهور لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما قضت بحبس مدير شركة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد شكوى مقدمة من وافدين مصريين بأن الضابط هددهم خلال تجمهرهم عام 2018، حسبما ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية.

وبحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، فإن تقريرا صدر عن جهاز الإحصاء والتعبئة العامة المصرية أفاد بأن الكويت استقبلت أكثر من "8 آلاف مصري شهريًا عام 2018"، لغرض العمل.

وأثار التقرير جدلاً نيابيًا حكوميًا، إذ حث نواب الحكومة على التدقيق في التقرير والتسريع في "استبدال العمال الوافدين بكويتيين".

وتجمهر عدد من المصريين وقتها في الكويت، احتجاجًا على سوء المعاملة من بعض أصحاب العمل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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