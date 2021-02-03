مصرع طفل وإصابة شقيقه اختناقًا بالغاز في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

لقي طفل مصرعه، وأصيب شقيقه، اليوم الأربعاء، إثر اختناقهما أثناء الاستحمام، نتيجة بخار الماء المتصاعد من السخان، داخل شقة الأسرة، بقرية غيط النصارى في دمياط.

جرى نقل الطفل المتوفي إلى مشرحة مستشفى دمياط التخصصي، والذي يبلغ من العمر 5 سنوات، بينما يتلقى الآخر، 3 سنوات، العلاج بذات المستشفى.

وانتقل إلى موقع الحادث قوة من شرطة مباحث قسم أول دمياط، وجرى استجواب الوالدين وأقرا بأن الطفلين كانا داخل الحمام للاستحمام، ولا توجد شبهه جنائية.

تحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.