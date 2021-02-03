الجيزة: ضبط 31 طن لحوم ودواجن وكبدة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة أنه بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين تم ضبط 31 طن لحوم ومصنعات لحوم ودواجن وكبدة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك خلال شهر يناير داخل ثلاجات حفظ لحوم ومحال الجزارة وبيع المجمدات قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الحملات تأتي استكمالا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب سلامة المواطنين مؤكدًا على استمرار الحملات لضبط المخالفين.

ووجه المحافظ، مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين ومواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى التصدي لأي مخالفة بكل حزم في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بإجمالي 31 طن لحوم ومصنعات لحوم ومصنعات دواجن وكبدة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي على مستوى المحافظة شملت مناطق: (العمرانية - الجيزة - الوراق - إمبابة - أوسيم - كرداسة - أكتوبر - البدرشين).