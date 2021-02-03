روسيا ترحب بدراسة أقرت بفعالية لقاح «سبوتنيك» ضد «كورونا»

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رحبت روسيا، اليوم الأربعاء، باعتراف دراسة مستقلة بفعالية لقاح «سبوتنيك-في» ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين، بعد صدور نتائج دراسة أوردتها مجلة «ذي لانسيت» العلمية، أمس الثلاثاء، حول لقاح «سبوتنيك-في»: «هذا منشور مهم للغاية ومقنع جدا بشأن موثوقية اللقاح الروسي وفعاليته».

وتظهر هذه النتائج، التي صادق عليها خبراء مستقلون، أن لقاح «سبوتنيك-في» الروسي فعال بنسبة 91,6% ضد كوفيد - 19 المصحوب بعوارض. وهي تتوافق مع تأكيدات روسيا حول اللقاح.

وأوضح الناطق باسم الكرملين «كل يوم، يزداد عدد الدول التي ترخص لاستخدام اللقاح. نحن نستجيب لطلبات الدول التي تريد الحصول على اللقاح».

وأضاف ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: «في المستقبل القريب، نعتزم بدء الإنتاج في دول أجنبية لتلبية الطلب المتزايد (على اللقاح) في مزيد من البلدان».

وقال كيريل ديميترييف مدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي ساهم في تمويل تطوير اللقاح، أمس الثلاثاء، إن «روسيا كانت على حق منذ البداية».

ورحّبت صحيفة «إيزفستيا» الروسية «بالاعتراف الدولي» الذي منح للعقار الروسي. وكتبت: «وضع في المدار بنجاح: تم الاعتراف بسبوتنيك-في بأنه اللقاح الأكثر أمانا».

وينطوي اختيار اسم اللقاح على رمزية كبرى، فقد سُمي تيمّنا بـ«سبوتنيك»، وهو أول قمر اصطناعي سوفييتي وضع في المدار عام 1957، و«في» تمثل أول حرف من كلمة لقاح في لغات أجنبية عدة، وهو يذكر بإنجاز علمي روسي.

وبحسب صحيفة «كوميرسانت»، بالإضافة إلى تعزيز المناعة، فإن لقاح سبوتنيك-في «يحفز زيادة نفوذ» روسيا.