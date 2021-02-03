السيسي يستقبل الحريري ويبدي الاستعداد لدعم لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - أبدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات للبنان لتجاوز أزماته.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأن السيسي أكد حرص مصر على الحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول، وعلى إخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً، من خلال قيام كافة القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية، وتسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة.

وأضاف المتحدث أن السيسي شدد على "استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات لتجاوز الأزمات التي يواجهها لبنان، لاسيما التداعيات التي خلفها كل من حادث انفجار مرفأ بيروت وجائحة فيروس كورونا".

من جانبه، أشاد الحريري بجهود مصر الحثيثة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مجمل المشهد السياسي اللبناني، بالإضافة إلى مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية، وكذا سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين.

وكلف الحريري، في 22 أكتوبر 2020 بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب التي استقالت في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار هز مرفأ بيروت في الرابع أغسطس.