الفنانة أمل التمار: سعد لمجرد “ابني”.. أخصص له هدية في جميع لقاءاتنا منذ طفولته وإلى حدود الساعة – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - تجمع الفنانين أمل التمار، وسعد لمجرد، علاقة مقربة جدا، إذ تعتبره ابنا لها، وتفتخر بالنجاح، الذي وصل إليه بواسطة فنه.

وتحدثت أمل التمار لـ”اليوم 24″ عن علاقتها المقربة بسعد لمجرد، حيث كانت حاضرة لحظة إنجابه بحكم صداقتها مع والدته، الفنانة نزهة الركراكي، وشاهدته يكبر أمامها.

وكشفت التمار أنها كانت مواظبة على منح سعد هدية في كل مرة تلتقيه فيها أيام الطفولة، ولا تزال محافظة على العادة نفسها، على الرغم من مرور الوقت.

وأكدت التمار أنها منحت لمجرد الهدية نفسها عند زيارتها له في باريس، أخيرا، مفضلة ألا تكشف عن محتواها بنفسها، وتترك له هذا الأمر ليقوم به في إحدى خرجاته الإعلامية.