مهندسو وزارة العدل ينتفضون ضد الوزير ويتوعدونه بإضرابات وطنية

جدة - عبدالحي حسين - أعلن مهندسو، ومهندسات وزارة العدل، اليوم الأربعاء، خطوات احتجاجية، خلال شهر فبراير الجاري، وخوضهم إضرابا وطنيا ليوم واحد، يوم الأربعاء المقبل، وآخر أيام 16-17-18 من الشر ذاته.

ويتشبث مهندسو وزارة العدل بمطالبهم بخصوص تعويضات الحساب الخاص، الذي كان الوزير نفسه قد أعطى موافقته عليه، وأمر بمتابعة الموضوع من طرف مدير الموارد البشرية، قبل أن تتوقف الاتصالات بشكل غير واضح، على حد قول المهندسين.

وعبر مهندسو وزارة العدل، خلال مراسلات سابقة للوزير، بنعبد القادر، عن رفضهم لما أسموه “نهج الخطاب المزدوج”، الذي تبنته الوزارة بخصوص قضيتهم، والذي يبدو ظاهره الإشادة، والتنويه بعمل المهندسين في اللقاءات الرسمية، وباطنه الترويج لكون الاستجابة لمطالبهم لها أثر مالي “مهم”، لا تستطيع الوزارة تحمله، مشيرين إلى أن هذا الطرح يجري ترويجه من طرف أحد المسؤولين المركزيين في الوزارة.

يذكر أن مهندسي وزارة العدل خاضوا وقفات احتجاجية، وإضرابات سابقة، للمطالبة بتعويضات الحساب الخاص لمهندسي القطاع، وفق المرسوم 10.2.500.