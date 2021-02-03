جرسيف.. ثلاثيني يضرم نار في جسده ويرسل والدته إلى المستعجلات بين الحياة والموت

جدة - عبدالحي حسين - اهتز سكان حي حمرية في مدينة جرسيف، اليوم الأربعاء، على وقع إضرام شاب النار في جسده، بعد خلاف حاد مع والدته.

وحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن شابا أقدم على الاعتداء على والدته، بعد خلاف بينهما، إذ نقلت على إثره الضحية بين الحياة والموت إلى قسم المستعجلات في المستشفى الإقليمي في جرسيف.

وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر أضرم النار في جسده مباشرة بعد إصابة والدته بنزيف حاد، إذ نقل هو الآخر إلى المستشفى الإقليمي في جرسيف لتلقي العلاجات الضرورية.

وعرف مكان الحادث استنفار مختلف السلطات المحلية، وعناصر الشرطة القضائية، التي فتحت بحثا في الموضوع، لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.