“تامغرابيت”.. لقاء ثقافي غير مسبوق يسلط الضوء على الثقافة العبرية في الهوية المغربية

جدة - عبدالحي حسين - تبث قناة “ميدي 1 تيفي” مساء اليوم الأربعاء، لقاء ثقافيا مباشرا، بعنوان “تامغرابيت”، في بادرة غير مسبوقة تمتد إلى ساعتين، تسلط الضوء على الثقافة العبرية في الهوية المغربية.

ويعرف اللقاء حضور متدخلين، وبث روبورتاجات، وصور حصرية، تعرض للمرة الأولى.

وأوضح الصحافي ورئيس القسم الثقافي في “ميدي 1″، بلال مرميد، أن “تامغرابيت”، أمسية موجهة لمغاربة العالم بكل أطيافهم، وإبراز لمعالم الثراء، والتسامح، والتنوع، الذي يجعل من المغرب نموذجا متفردا للتعايش على الصعيد العالمي.

وأضاف مرميد، في حديثه لـ”اليوم 24”: “بلوغ يوم الأمسية الثقافية، سبقه إعداد في الميدان لمدة شهر كامل”.

ويهدف “تامغرابيت” إلى تسليط الضوء على الرافد العبري المدستر كأحد مكونات الثقافة المغربية، وحول ذلك قال مرميد: “تامغرابيت”، مشروع ثقافي متكامل بسهرات مباشرة، وهادفة، تعنى بثقاقتنا المغربية، والرافد العبري أحد مكوناتها، وله تخصص أمسية اليوم”.

وينطلق بث أمسية” تامغرابيت” في الساعة التاسعة بتوقيت المغرب.