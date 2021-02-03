مقتل 4 جنود تونسيين أثناء تعقب “عناصر إرهابية”

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت السلطات التونسية مقتل أربعة جنود، اليوم الأربعاء، إثر انفجار لغم أرضي في منطقة جبال المغيلة، وسط غرب البلاد، خلال عملية تمشيط، على ما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري.

وقال الناطق الرسمي لفرانس برس: “قتل أربعة جنود خلال عملية تمشيط في مرتفعات جبال المغيلة لتعقب عناصر إرهابية، بعد أن انفجر لغم أرضي تقليدي الصنع، وسقطوا شهداء”.

وأوضح زكري أن المهمة، التي كان يقوم بها الجنود “تأتي في إطار عملية لمكافحة الإرهاب تقوم بها القوات العسكرية، غالبا، في هذه المنطقة”، من دون أن يقدم معلومات إضافية حول أعمارهم.

وتقع جبال المغيلة في منطقة الوسط الغربي القريبة من الحدود مع الجزائر، وتمثل مخابئ أساسية “لجهاديين” يقومون في كل مرة بعمليات تستهدف الأمنيين، والعسكريين.

وتخوض القوات العسكرية التونسية، منذ عام 2012، حملات تعقب جماعات مسلحة، تنتمي إلى خلية “عقبة ابن نافع”، التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.

وشن هذا التنظيم في عام 2014، هجوما على عسكريين، وقتل 15 جنديا، وكان ذلك التاريخ منطلق عمليات جهادية دموية مكثفة في البلاد.

ومنذ ثورة عام 2011، تواجه تونس تنامي حركات مسلحة، خصوصا في المناطق الحدودية مع كل من الجزائر، وليبيا.

وتحسن الوضع الأمني في البلاد، في السنوات الأخيرة، لكن حالة الطوارئ لا تزال سارية، كما يتم استهداف قوات الأمن، والجيش في هجمات ضعفت، وتيرتها.