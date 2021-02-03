هام للسائقين.. توقف مؤقت لحركة السير بأحد مقاطع الطريق السيار بسبب الأشغال

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير ستعرف توقفا مؤقتا على المقطع الطرقي بين الرباط وعين عتيق، وذلك جراء أشغال وضع عوارض للممر العلوي لبدال تمارة.

وأنهت الشركة، في بلاغ، إلى علم كافة زبنائها مستعملي الطريق السيار الرباط-الدار البيضاء “بأنها ستقوم بأشغال وضع عوارض للممر العلوي لبدال تمارة، على مستوى النقطة الكيلومترية 2+400 وذلك من يوم الأربعاء 03 فبراير 2021 على الساعة 9.00 صباحا وحتى 6:00 صباحا من يوم الجمعة 05 فبراير2021”.

ولهذا، يضيف المصدر ذاته، “ستعرف حركة السير توقفا مؤقتا على المقطع بين الرباط وعين عتيق اعتبارا من الأربعاء 3 فبراير 2021 من الساعة 9 مساء حتى 6 صباحا من يوم الخميس 4 فبراير 2021، وبين عين عتيق والرباط من يوم من الخميس 04 فبراير 2021، الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا من يوم الجمعة 05 فبراير 2021.

ودعت الشركة مستعملي الطريق السيار الذين يرغبون في الولوج إلى الطريق السيار الدار البيضاء من تمارة، أن يسلكوا الطريق الإقليمية 322R أو طريق الفلاح عبر مدينة هرهورة، ثم ولوج الطريق السيار عبر بدال عين عتيق، وذلك من الأربعاء 03 فبراير 2021 الساعة 9 صباحا حتى 6 صباحا يوم الخميس 04 فبراير 2021.

كما حثت مستعملي الطريق السيار القادمين من الرباط والمتوجهين صوب الدار البيضاء الخروج من الطريق السيار عند بدال تمارة واستعمال الطريق الإقليمي R322 أو طريق الفلاح عبر مدينة هرهورة، ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر بدال عين عتيق، وذلك من الأربعاء 03 فبراير 2021 الساعة 9 مساء حتى 6 صباحا يوم الخميس 04 فبراير 2021.