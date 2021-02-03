قبل إستئناف البطولة.. الرجاء ينهزم بثلاثية نظيفة أمام نهضة الزمامرة

جدة - عبدالحي حسين - انهزم فريق الرجاء البيضاوي، اليوم الأربعاء، بثلاثة أهداف لصفر، أمام فريق نهضة الزمامرة، خلال مبارة إعداية استعدادا لإستئناف البطولة الوطنية الاحترافية.

وشهدت المبارة التي دارت أطوارها عل ملعب الوازيس بالدار البيضاء، تقدم النهضة بهدف نظيف في الشوط الأول، قبل أن يضيف الزماكمرة هدفيْن آخرين في الشوط الثاني لتنتهي المبارة بثلاثية نظيفة لصالح النهضة.

وكان فريق الرجاء البيضاوي، فاز بثلاثية نظيفة على سريع وادي زم، في أول ودية للفريق منذ توقف الدوري المغربي، لمشاركة المنتخب في بطولة إفريقيا للمحليين بالكاميرون.

يدكر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن تاريخ استئناف منافسات البطولة الاحترافية INWI 1 هو يوم السبت 13 فبراير 2021، كما تم تحديد أيام 2 و 3 و 4 مارس 2021 كتاريخ لدور ثمن نهائي كأس العرش.