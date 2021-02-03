التقدم والإشتراكية يجمد عضوية رئيس مجلس عمالة الصخيرات بعد استفادته من التلقيح “دون وجه حق”

جدة - عبدالحي حسين - أعلن حزب التقدم والإشتراكية، اليوم الأربعاء، عن توقيف زهير الزمزمي، رئيس مجلس عمالة الصخيرات تمارة، بعدما أعلن عن استفادته من دون وجه حق من عملية التلقيح ضد فيروس كوفيد 19، على الرغم من من عدم توفره على الشروط الضرورية للإستفادة ضمن الفئات المعنية حاليا بحملة التلقيح الوطنية.

وأكد الحزب، في بلاغ بهذا الخصوص، أن مكتبه السياسي قد علم بالأمر عبر بلاغ لولاية الرباط سلا القنيطرة، مضيفا أنه “وبالنظر لما يشكله هذا الفعل من مس خطير بقيم المواطنة والأخلاقيات الواجب أن يتحلى بها أي مسؤول وبالأحرى منتخب ورئيس مجلس عمالة،فإن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يعلن عن تجميد عضوية المعني بالأمر في كل الهيئات الحزبية التي هو عضو فيها، وذلك في انتظار النتائج النهائية للبحث الذي فتحته السلطات المختصة في هذه الواقعة، وكذا في انتظار القرار الذي ستتخذه اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم بعد إحالة الملف عليها، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب”.

وكانت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، قد أعلنت اليوم عن فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات استفادة رئيس مجلس عمالة الصخيرات -تمارة من عملية التلقيح ضد كوفيد 19، وأضافت البلاغ أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في تمكين الشخص المشار إليه من اللقاح خارج الشروط المسطرة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات المحلية لولاية جهة الدار البيضاء سطات، اليوم الأربعاء عن فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات استفادة شخص من عملية التلقيح ضد كوفيد 19 بمقر عمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان، على الرغم من كونه خارج الفئات المستهدفة حاليا بمحملة التلقيح الوطنية.

وحسب المعطيات الأولية، التي أوردتها ولاية الجهة في بلاغ لها، فقد تلقى الشخص المعني الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للوباء خلال عملية تلقيح أفراد السلطات العمومية المعنيين بالمرحلة الحالية من حملة التلقيح الوطنية، والمنظمة مؤخرا بعمالة مقطاعات الفداء -مرس السلطان.

وأضاف البلاغ أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في تمكين الشخص المعني من اللقاح خارج الضوابط المعمول بها.