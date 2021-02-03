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تكليف ماريو دراغي تشكيل حكومة جديدة في إيطاليا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 3 فبراير 2021

كلف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم الأربعاء ماريو دراغي تشكيل حكومة في مهمة قبلها رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق شرط أن يحقق أغلبية برلمانية ودعا إلى "الوحدة" لمواجهة "لحظة صعبة".

 

وقال الأمين العام للرئاسة إن ماتاريلا "استقبل صباح اليوم (...) ماريو دراغي الذي فوضه بتشكيل الحكومة".

 

وأضاف أن دراغي قبل هذه المهمة "بتحفظ"، وهي الصيغة المكرسة في إيطاليا لمرحلة البحث عن أغلبية برلمانية.

 

وكان ماتاريلا أعرب مساء الثلاثاء عن رغبته في أن تقود البلاد حكومة "رفيعة المستوى" قادرة "على مواجهة الأزمات الخطيرة الحالية الصحية والاجتماعية والاقتصادية".

 

وهذا التعريف ينطبق تماما على مؤهّلات دراغي الذي يُعزى إليه الفضل في إنقاذ منطقة اليورو من أزمة الديون في 2012.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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