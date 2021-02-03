توقعات الطقس غدا الخميس في الإمارات

محمد الفلاح - الأربعاء 3 فبراير 2021

يتوقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا ضبابا على بعض المناطق الداخلية والساحلية يصبح صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة.



الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س أحيانا.

الموج في الخليج العربي خفيف الى متوسط أحيانا فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:22 والمد الثاني عند 06:28.. والجزر الأول عند الساعة 11:31 والجزر الثاني عند الساعة 23:38.

ويكون بحر عمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند 15:07 والمد الثاني عند الساعة 02:27.. و الجزر الاول عند الساعة 08:46 والجزر الثاني عند الساعة 20:14.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 15 95 40

دبي 26 16 90 30

الشارقة 27 13 90 35

عجمان 26 16 85 35

أم القيوين 25 13 85 35

رأس الخيمة 24 16 80 25

الفجيرة 26 17 70 30

العين 28 12 95 30

ليوا 27 11 95 30

الرويس 24 14 95 35

السلع 24 13 95 40

دلما 23 17 85 50

طنب الكبرى 25 18 85 45

طنب الصغرى 25 18 85 45

أبو موسى 25 18 85 45.