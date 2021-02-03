رئيس الوزراء الباكستاني يطلق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 6 ساعات - 1:08 مساءً, 3 فبراير 2021 م

المناطق - الرياض

أطلق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حملة التطعيم ضد فيروس كورونا باللقاح الصيني “سينوفارم” المضاد لكورونا “كوفيد ـ 19”.

وجرت مراسم إطلاق الحملة الليلة الماضية في إسلام آباد بحضور كبار المسؤولين الحكوميين.

وأوضحت مصادر حكومية باكستانية أنه سيتم تطعيم العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية خلال المرحلة الأولى، وكبار السن فوق سن 60 عاماً.