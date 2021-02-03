شكرا لقرائتكم خبر عن " السبع" تدين انقلاب الجيش في ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع (G7) والممثل السامي للاتحاد الأوروبي اليوم بياناً مشتركا أدانوا من خلاله انقلاب الجيش في ميانمار على الحكومة الديمقراطية.

وأعربت المجموعة عن القلق البالغ تجاه اعتقال القادة السياسيين ونشطاء المجتمع المدني في ميانمار، واستهداف وسائل الإعلام، داعية الجيش إلى الإنهاء الفوري لحالة الطوارئ، وإعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطياً، والإفراج عن جميع المعتقلين واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأكدت أن القيود التي يفرضها الجيش على تدفق المعلومات مقلقة للغاية، ويجب ألا يتعرض المدنيون ووسائل الإعلام، لأعمال انتقامية بأي شكل من الأشكال، مطالبة بوصول المساعدات الإنسانية غير المقيد لدعم الفئات الأكثر ضعفاً.

وجددت في ختام البيان التزام أعضاء المجموعة والاتحاد الأوروبي بالوقوف جنباً إلى جنب مع شعب ميانمار الذي يريد أن يرى مستقبلاً ديمقراطياً في بلاده.