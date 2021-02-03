صحة الكرخ تجتمع بأصحاب المولات والمطاعم لتذليل تبعات كورونا

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، اليوم الأربعاء، حرصها على استمرار عمل المطاعم والمولات ومنع تأثرها اقتصادياً من أجل استمرار عجلة الحياة، وذلك في ظل انتشار جائحة كورونا.



وقالت الدائرة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن رئيسها جاسب لطيف علي الحجامي "اجتمع اليوم، بأصحاب المولات والمطاعم الكبيرة في جانب الكرخ من بغداد لمناقشة معوقات العمل وتذليلها في ظل جائحة كورونا".

وأوضح الحجامي، بحسب البيان، أن "الاجتماع يأتي من أجل استعراض المشاكل والمعوقات التي تواجه الفرق الرقابية واصحاب الاستثمارات من أجل الوصول الى حلول ترضي الطرفين وأزالة كافة معوقات العمل في المطاعم والمولات والمراكز التجارية والسياحية، خاصة بعد تطبيق الاجراءات الصحية والوقائية في ظل جائحة كورونا".

وأكد الحجامي، ضرورة "التعاون مع فرق الرقابة الصحية المتابعة لإجراءات السلامة الصحية في المطاعم والمولات والتي تقوم بواجبها للحد من انتشار كورونا"، مشدداً على أن "دائرة صحة بغداد الكرخ حريصة على استمرار عمل المطاعم والمولات ومنع تأثرها اقتصادياً من أجل استمرار عجلة الحياة في جانب الكرخ من بغداد".