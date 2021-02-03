انت الان تتابع خبر أتلتيكو مدريد يعلن إصابة فيليكس بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-02-03 | 16:17
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أعلن نادي أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء إصابة نجمه البرتغالي جواو فيليكس بفيروس كورونا المستجد.
وذكر أتلتيكو في تغريدة له على تويتر أن اللاعب يحجر نفسه في المنزل وفقاً للإرشادات الصحية.
يتصدر فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني ترتيب الليغا برصيد 50 نقطة وبفارق 10 نقاط ومباراة مؤجلة عن برشلونة الثاني.
ويواجه أتلتيكو في المباراة القادمة سلتا فيغو يوم الاثنين.
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