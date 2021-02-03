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أتلتيكو مدريد يعلن إصابة فيليكس بكورونا

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-02-03 | 16:17

أتلتيكو مدريد يعلن إصابة فيليكس بكورونا

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أعلن نادي أتلتيكو مدريد متصدر لكرة القدم اليوم الأربعاء إصابة نجمه البرتغالي جواو فيليكس بفيروس المستجد.

وذكر أتلتيكو في تغريدة له على تويتر أن اللاعب يحجر نفسه في المنزل وفقاً للإرشادات الصحية.

 

يتصدر فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني ترتيب الليغا برصيد 50 نقطة وبفارق 10 نقاط ومباراة مؤجلة عن الثاني.

ويواجه أتلتيكو في المباراة القادمة سلتا فيغو يوم الاثنين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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