أتلتيكو مدريد يعلن إصابة فيليكس بكورونا

وذكر أتلتيكو في تغريدة له على تويتر أن اللاعب يحجر نفسه في المنزل وفقاً للإرشادات الصحية.

يتصدر فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني ترتيب الليغا برصيد 50 نقطة وبفارق 10 نقاط ومباراة مؤجلة عن برشلونة الثاني.

ويواجه أتلتيكو في المباراة القادمة سلتا فيغو يوم الاثنين.