شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع نظيره النمساوي الأوضاع بالمنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، هاتفياً، مع ألكسندر شالينبيرغ وزير خارجية جمهورية النمسا، مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وتناول الوزيران - خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الخارجية السعودي من نظيره النمساوي اليوم - العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.