شركة أبوظبي للمستلزمات الطبية توفر نصف مليار حقنة وإبرة خاصة بلقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

زارعبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة- أبوظبي، مقر شركة أبوظبي للمستلزمات الطبية، ورافقه كل من الدكتور جمال الكعبي وكيل دائرة الصحة أبوظبي وراشد القبيسي مدير إدارة شركة رافد، وذلك للاطلاع على سير العمل ومتابعة الجهود المبذولة في تصنيع الحقن الطبية محلياً.



ويلعب المصنع دوراً عالمياً رائداً في محاربة جائحة كوفيد-19، بالشراكة مع المنظمات الدولية. حيث يقوم المصنع بتزويد أكثر من 500 مليون حقنة وإبرة خاصة بلقاح كوفيد-19، وهوما يعادل 25% من الاحتياج العالمي لمنظمة اليونيسيف وكوفاكس هذا العام.

وقد تأسست شركة أبوظبي للمستلزمات الطبية، الحاصلة على شهادة منظمة الصحة العالمية، عام 1999 واليونيسيف ،وتعتبر أكبر مورد رئيسي لها حيث ينتج المصنع بشكل سنوي نحو 810 مليون حقنة وإبرة طبية بواقع 110 مليون حقنة ذات الاستخدام الواحد، 460 مليون حقنة ذاتية الإتلاف، 30 مليون حقنة أنسولين، 100 مليون إبرة طبية و110 مليون حقنة بتقنية لا تسمح بإعادة الاستخدام، و قامت الشركة على مدى العقدين الماضيين بتوريد أكثر من 2 مليار حقنة لما يزيد عن 70 دولة حول العالم.

وقام معاليه بجولة في مصانع الشركة التي تصنع أنواع الحقن الطبية ومن أهمها الحقن ذات الاستخدام الواحد، وحقن الأنسولين، والحقن ذاتية الإتلاف وهي تكنولوجيا مبتكرة في تصنيع الحقن، حيث تعد الشركة أول منشأة تصنع هذه الحقن عالمياً منذ عام 2003 وحاصلة على براءة اختراع عالمية في ذلك، بالإضافة إلى العديد من المستلزمات الطبية الجراحية الأخرى.

وأكد معالي عبدالله بن محمد آل حامد أن مواصلة تعزيز الصناعات الطبية في الإمارة يعد ركيزةً أساسيةً لتوفير خدمات رعاية صحية متميزة ومستدامة لجميع أفراد المجتمع وضمان توافرها. وإن القطاع الصحي في إمارة أبوظبي ليس مجرد مستشفيات وكوادر صحية ومؤسسات خدمية وإنما هو منظومة صحية متكاملة على مستوى تنافسي عالمي عالي في مجال التصنيع والأبحاث والتطوير والخدمات اللوجستية. وإن رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها والخطط التي رسمتها جعلت إمارة أبوظبي منصة متكاملة ذات تنافسية عالمية عالية لجذب السياحة العلاجية، وإستقطاب أفضل الكوادر وبيئة استثمار داعمة لأفضل الممارسات العالمية.

وأضاف معاليه: «نحن سعيدون لزيارة مصنع أبوظبي للمستلزمات الطبية اليوم، ليس فقط لكونه يلبي كافة الاحتياجات المحلية على مستوى الدولة ولكن لقدرته التصديرية المتقدمة دولياً لدعم الجهود الدولية لمكافحة هذه الجائحة، حيث تجسد الزيارة حرصنا على الوقوف على أفضل معايير الجودة في الصناعات وجهودنا لاستكمال مسيرة الاستدامة في الرعاية الصحية القائمة على تعزيز الأبحاث وعلوم الطب والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية».

ومنذ بداية جائحة كوفيد-19، مدت الشركة القطاع الصحي المحلي بـما يزيد عن 10 مليون حقنة وإبرة طبية محلية الصنع بجودة تفوق المستوى المستورد وبأسعار منافسة، وبإضافة خط إنتاج للحقن ذاتية الإتلاف سوف يزيد الطاقة الانتاجية السنوية بـ 120 مليون حقنة، ونظراً للثقة التي حصلت عليها منتجات أبوظبي من هذه المستلزمات، فإن الشركة مزود رئيسي للحقن والابر المطلوبة للقاحات كوفيد 19، حيث سيتم توريد ما يزيد على 25 % من احتياج الائتلاف العالمي لمكافحة كوفيد 19 (كوفاكس) البالغ 2 مليار من أبوظبي.