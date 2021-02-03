وزير الصحة يطلع على سير الأعمال في مشروعي إعادة تأهيل مستشفى عدن وبناء مركز القلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، على سير الأعمال الإنشائية والفنية في مشروعي إعادة تأهيل مستشفى عدن العام وبناء مركز القلب بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية بتكلفة اجمالية تبلغ ٤٣ مليون دولار امريكي.



وتعرف الوزير بحيبح، على حجم الأعمال المنجزة في المشروع في الجانبين الانشائي والفني والتوزيع الهندسي لاقسام المستشفى الداخلية الموزعة على الرجال والنساء والأطفال وبسعة سريرية تصل إلى ٢٥٠ سريرياً منها ٥٠ سرير َمخصصة لمركز القلب والعيادات الخارجية البالغة عشر عيادات تخصصية والمختبرات المركزية وغرف العناية المركزة والعمليات الصغرى والكبرى والأشعة والعلاج الطبيعي والرنيين المغناطيسي، فيما تشمل أعمال التأهيل اعداد المخازن ووحدة الدخول الآلي وعدد من الاقسام المساعدة وشبكة للغازات الطبية ومنظومة الحريق ومحرقة النفايات الطبية، وتزويد المستشفى بوحدة كهربائية اضافية بطاقة ٥ميحا وبقدرة تكيفيية للمبنى تصل إلى ١٢٥٠طن.

كما اطلع وزير الصحة ومعه وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، ومدير عام مستشفى عدن الدكتورة فاطمة شفيق امان، ومدير مركز القلب احمد الجفري، من القائمين على المشروعين في الشركتين المنفذة و الاستشارية المهندسين نايف باحميد وعصام القحطاني، على مستوى الإنجاز الذي وصل إلى ٨٠ بالمائة..مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهد لانجاز المشروع في المدة المقرره له ليتمكن من تقديم خدماته لابناء محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها باعتباره مشروع حيوي يسهم في تعزيز القطاع الصحي بعدن.

وثمن وزير الصحة العامة والسكان، الدعم السخي الذي يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية لبلادنا في مختلف المجالات بينها القطاع الصحي.