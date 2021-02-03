مقتل 20 من القوات السورية في هجوم لداعش شرقي حماة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قُتل نحو ٢٠ من القوات السورية، اليوم الأربعاء، في هجوم مباغت شنّه تنظيم "داعش" الإرهابي، شرقي حماة.



وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان على موقعه الإلكتروني، بتواصل الاشتباكات بوتيرة عنيفة على محاور عدة ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة في البادية السورية، بين تنظيم "داعش" من جهة والجيش السوري ومسلحين موالين له من جهة أخرى.

وأوضح المرصد أن الاشتباكات جاءت بعد هجوم مباغت شنه "داعش" مستهدفا مواقع الجيش السوري شرقي حماة تحديدا.

ووثق المرصد خسائر بشرية في صفوف القوات السورية بلغت 19 قتيلا، بينهم 11 من "لواء باقر"، فيما البقية من الجيش والمسلحين الموالين له.

وحتى الساعة الـ1:15 جرينتش، لم يؤكد الجيش السوري أو ينفي هذه المعلومات الواردة عن هجوم حماة.