شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يحذف كلمة "تواطؤ" من مضبطة المجلس ويطالب الأعضاء بعدم الإساءة لأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، حذف كلمة "تواطؤ" من مضبطة الجلسة العامة، بعد ورودها خلال حديث النائب أحمد فرغل، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، وذلك فى معرض حديثه عن مشكلة الإسكان فى محافظة بورسعيد، وتوجيه انتقادات لمحافظ بورسعيد ووصف موقفه بالتواطؤ والتعنت.

وطلب رئيس المجلس من النائب أن يتحدث فى الموضوع دون ذكر أى كلمات مسيئة لأحد، وذلك أثناء تعقيب النائب على بيان وزير الإسكان والمرافق، عاصم الجزار، عن موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة.

وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، إن وزارة الإسكان فيها أحمال ثقيلة، وخاصة أن الوزارة ستدخل فى مبادرة حياة كريمة لتطوير 1400 قرية، وطالب بضرورة العمل على مراجعة اشتراطات البناء، خاصة بمحافظة الغربية التى ليس لها أى ظهير صحراوى.

كما طالب مرعى، برؤية جديدة لاشتراطات البناء فى محافظة الغربية، وفيما يخص الصرف الصحى أشار إلى وجود مشكلة من 25 سنة من خلال الشركة التى لم تقم بالأعمال المفتوحة للمشروعات فى بعض القرى بالمحلة، بمجال الصرف الصحى.

بدوره، قال النائب عبد المنعم شهاب، أمين سر لجنة الصحة، إن ما تم إنجازه فى مجال الصرف الصحى فى الفترة الأخيرة أكثر من 3 أضعاف ما تم من قبل.

وتابع: "هذا يحسب للوزارة لأن بعض الدول الكبري بها بعض المدن ليس بها صرف صحى"، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بصرف تعويض مناسب لأهالى انتزع منهم أراضى ملك هيئة الأوقاف بمركز طنطا لصالح امتدادات عمرانية لمدينة طنطا.

وطالب شهاب وزير الإسكان، بالنظر إلى العشوائيات بمدينة طنطا، وكذلك للانتهاء من كافة المشروعات الخاصة بالصرف الصحى ببعض قرى محافظة الغربية.

من جانبها، تحدثت النائبة فريدة الشوباشى، عن أصحاب العقارات القديمة المؤجرة منذ سنوات طويلة بمبالغ ضعيفة جدا، قائلة: "أصحاب العقارات القديمة منذ الستينات السكان بيدفعوا 15 و20 جنيه إيجار، زمان كان بيعيشونا شهر، لكن دلوقتى ولا حاجة، لازم يكون فيه مراعاة أصحاب المساكن القديمة".