شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان للنواب: الانتهاء من 750 مشروعا خلال 6 سنوات بقيمة 63.6 مليار جنيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، حرص الوزارة استكمال المشروعات المتعثرة التى بدأ العمل فيها منذ عشرات السنوات ولم تنتهى حتى تاريخه، وفى مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والتى بدأ تنفيذها منذ أواخر التسعينات، وتعد أحد القضايا الشائكة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، المخصصة لإلقاء وزير الإسكان والمرافق العامة الدكتور عاصم الجزار، بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.

وقال وزير الإسكان، إن إجمالى مشروعات المياه والصرف الصحى التى تم إسنادها دون وجود تمويل مالى لها خلال الفترة 2000 – 2014، بلغ 1043 مشروع بتكلفة وصلت إلى 90 مليار جنيه تم الانتهاء من 750 مشروعا خلال الفترة 2014 حتى تاريخه بقيمة 63.6 مليار جنيه، وجارى تنفيذ 214 مشروعا منها 24.1 مليار تنتهى عام 2022، باستثناء مشروع صرف صحى سيتم الانتهاء منهم فى 2023.

وتأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.



























































