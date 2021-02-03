شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان للنواب: استكمال مشروعات مدن الجيل الرابع بتكلفة 350 مليار جنيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن خطة لمضاعفة المساحة المعمورة من جمهورية مصر، لاسيما وأنه عند تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم، كانت المساحة المعمورة تبلغ 7% من مساحة جمهورية مصر العربية، بينما الخطة استهدفت الوصول إلى 14% فى إطار مخطط التنمية العمرانية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالى، والمخصصة لإلقاء وزير الإسكان والمرافق العامة الدكتور عاصم الجزار، بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.

وأضاف الوزير، أن الوزارة سعت إلى استكمال مشروعات الجيل الرابع بتكلفة إجمالية 350 مليار جنيه، تشمل استثمارات وتطوير طرق وتوفير نحو 3.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وجارى تنفيذ مخطط توسيع المعمور المصرى.

ونوه الوزير إلي أن زيادة المعمور الهدف منه إتاحة فرص تنموية جديدة، واقتصاديات جديدة وفرص عمل للمصريين، فخلال الـ3 سنوات الماضية عادت لمصر عمالة من الخارج، لو لم يكن لدينا هذه المشروعات لم نكن نستوعب هذه العمالة.

وتأتي هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.



























































