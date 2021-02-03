النائب محمد تيسير مطر يحصل على موافقة وزير الأوقاف على فرش مسجد بالبساتين

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القاهرة - سامية سيد - حصل النائب محمد تيسير مطر، الأمين العام لحزب إرادة جيل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على موافقة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على فرش مسجد النصر بشارع أبو بريك بمنطقة البساتين بالقاهرة، عقب الانتهاء من توسعته بالجهود الذاتية.

ويأتي طلب النائب استجابة لأهالى البساتين، وسيقوم مكتب النائب محمد تيسير مطر بالمتابعة مع وزارة الأوقاف لحين التنفيذ على أرض الواقع.



موافقة الوزير على طلب النائب محمد تيسير مطر

وقد كشف الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه تم تنقية نحو 180 كتابا من كتب التراث، موضحًا أن الوزارة سعت إلى استعادة المساجد من مختطفيها، وأن أهداف الوزارة تركزت فى غل يد المتطرفين عنها وتصحيح الخطاب الدينى ونشر الفكر المستنير الذى يؤمن بالتعددية وقبول الآخر والتعايش السلمى بين أبناء الوطن، ومجابهة الفكر المتطرف، وتفنيد أفكار المتطرفين.

وقال الوزير، خلال إلقاء بيان عن موقف الوزارة من الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن خطة الوزارة، بإصدار سلسلة من الإصدارات تتضمن الخطب العصرية حول قضايا الساعة، لاسيما وأن مجال الخطابة كان محل شكوى بأنها تقليدية ومكررة، ليتناول عدد من الموضوعات التى تعالج قضايا العمل والفكر المتطرف والمرأة وغيرها، ومنها 100 خطبة صدرت بالفعل، وتم إلقائها فى مساجد الجمهورية.

وعدد جمعة عناوين الخطب الـ100، ومنها أهمية التخطيط في حياه الفرد والمجتمع، من نظرة دينية، والحق مقابل الواجب، فضلا عن مفهوم عهد الأمان في العصر الحاضر، مؤكدا أن كل من دخل بلدنا ضيفا كان أو سائحا أو مشاركا في أعمال منتدي، فقد أخذ عهد الله وأمانة بمجرد تأشيرة الدخول، إذا يجب احترامة والوفاء بكافة حقوقه وإكرامة، لنظهر الوجة الحضاري لديننا وحضارتنا، وكذا من سافر بتأشيرة لبلد أخري، فتعد كأنها عهد أمان عليه أيضا بوجوب احترام قوانين هذه البلد التي منحته التأشيرة.