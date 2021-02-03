شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يطالب النواب بالتعاون لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين ظروفهم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، التهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، على توليه رئاسة مجلس النواب، كما هنأ النواب على حصولهم على ثقة الشعب المصرى، قائلا: "نعلم حجم الأعباء الملقاة على عاتق النواب من دوائرهم فى سبيل تلبية احتياجات المواطن، ونحن على عهدنا للتعاون المثمر لتلبية الاحتياجات للمواطنين وتحسين الظروف المعيشية من أجل توفير كريمة للمواطن".

جاء ذلك خلال إلقاء بيان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه ستكون هناك لقاءات دورية مع النواب خلال يومى الثلاثاء من الأسبوعين الأول والثالث كل شهر فى الوزارة، وسيكون استقبال النواب على مدار اليوم لتلبية احتياجات النواب، وأتشرف بعرض خطة العمل للوزارة التى تعد جزء لا يتجزأ من مخرجات التنمية العمرانية مصر 2020 - 2050.



























































