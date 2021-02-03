شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان للنواب: نفذنا مليون و200 ألف وحدة سكنية بتكلفة 400 مليار جنيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الوزارة تعمل وفق خطة ممنهجة لصالح دعم الفئات غير القادرة وتوفير سكن يليق بهم تحت مسمى الإسكان الاجتماعى، وفى هذا الإطار تم تنفيذ مليون و200 ألف وحدة سكنية بتكلفة 400 مليار جنيه، ووفر هذا العمل الجاد أكثر من 3 ملايين ونصف المليون فرصة عمل، وذلك منذ عام 2018 وحتى الآن.

وكشف الوزير خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب فى الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، عن مدى تنفيذ برنامج الحكومة، عن القيام بإنشاء 270 ألف وحدة سكنية بتكلفة 40 مليار جنيه وتم تسليمهم، كما تم الانتهاء من 215 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، وجارى تنفيذ 170 ألف وحدة أخرى بإجمالى تكلفة 80 مليار جنيه.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من 56 ألف وحدة سكنية تحت مسمى دار مصر، وجارى تنفيذ 87 ألف وحدة بإجمالى تكلفة 42 مليار جنيه، كما قامت الوزارة بالانتهاء من 85 ألف وحدة سكنية تحت مسمى إسكان استثمارى تابع للمدن العمرانية الجديدة بتكلفة بلغت 200 مليار جنيه وكشف الوزير عن إنشاء 3 آلاف وحدة سكنية بشمال وجنوب سيناء وأسوان تكلفة 2 مليار و600 ألف جنيه.



























































