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إحالة بيان وزير الكهرباء إلى اللجان النوعية بمجلس النواب.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أحال  المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب  بيان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الذى ألقاه اليوم أمام الجلسة العامة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير عنها لعرضه أمام المجلس.

 

ويأتى استماع مجلس النواب ليبانات الوزراء فى  في ضوء قرار المجلس إستدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضيين الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيراً، لنكون بصدد الإستماع إلي 26 وزيراً بنهاية الأسبوع.

 

وكان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قد قال إن المجلس بدأ بداية قوية بالرقابة، متابعا: "تركنا التشريع مؤقتا لأنى أرى أن الرقابة فى الفترة الحالية هى الأهم، وبدأنا بدعوة الوزراء ومناقشتهم

 

 

 

جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (1)
 

جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (2)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (3)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (4)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (5)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (6)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (7)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (8)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (9)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (10)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (11)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (12)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (13)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (14)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (15)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (16)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (17)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (18)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (19)
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (20)

 

جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (21)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (22)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (23)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (24)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (25)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (26)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (27)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (28)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (29)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (30)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (31)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (32)
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (33)
 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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