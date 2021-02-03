بنك SAIB يستهدف نمو محفظة التجزئة المصرفية وتمويل المشروعات القومية في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قال طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB إن خطة البنك خلال العام الجاري تستهدف تنمية محفظة التجزئة المصرفية للعملاء من الأفراد، وتمويل المشروعات القومية على مستوى محفظة الائتمان.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن ضمن الخطة مداومة نمو محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة تحت مبادرة البنك المركزي المصري.

وأعلن البنك اليوم عن فوزه بجائزة «البنك الأسرع نموًا في مصر لعام 2020» من قبل مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك العالمية، والتي تعد واحدة من أهم الكيانات المعروفة على مستوى العالم في مجتمع الأعمال والعمل المصرفي، بحسب البيان.

وبحسب الخولي ظهر النمو جليًا في تنامي حجم الإيرادات، وتحسن مؤشرات الأداء، هذا فضلاً عن زيادة قدرة البنك التنافسية في السوق، وكذلك تحقيق مكانة متميزة بين البنوك في وقت قصير، على الرغم من التحديات التي تواجه جميع القطاعات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الخولي إن أرباح البنك زادت بنسبة 43% في صافي الأرباح في 30 سبتمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة في 2019.

وأشارت ميزانية البنك إلى ارتفاع صافى الربح إلى 13.2 مليون دولار في سبتمبر 2020 مقارنة ب 9.2 مليون دولار في نفس الفترة العام الماضي.

كما سجل صافي الدخل من العائد زيادة قدرها 37% نتيجة لانخفاض تكلفة الأموال وكذلك زيادة محفظة الائتمان وبصفة خاصة محفظة التجزئة المصرفية، حيث سجلت محفظة قروض التجزئة المصرفية زيادة قدرها 50% في سبتمبر 2020 مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.

كما ارتفع عدد المشتركين في المحفظة الذكية بنسبة 22%، وكذلك عدد البطاقات الائتمانية بنسبة 24% وشهد حجم المدفوعات الحكومية ارتفاع قدره 55% في نفس الفترة، وفقًا للبيان.