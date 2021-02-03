مصر والإمارات تنظمان احتفالية بالأمم المتحدة إحياء لليوم الدولي للأخوة الإنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

تنظم البعثتان الدائمتان لجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة، بالشراكة مع تحالف الأمم المتحدة للحضارات وبرعاية اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، غدا الخميس بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، مائدة تفاعلية للاحتفال باليوم الدولي للأخوة الإنسانية تحت عنوان "مسار إلى المستقبل"، وذلك في إطار الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان.

وأوضح المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة أنه سيشارك في هذه الاحتفالية كل من أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة الذي سيوجه رسالة بالفيديو بهذه المناسبة، وميجيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات والسفير محمد فتحي أحمد إدريس، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، والسيدة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، والمستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، بالاضافة الى ممثلي الدول الأعضاء والقادة الدينيين والشخصيات الدينية الفاعلة والمنظمات القائمة على أساس ديني.

يذكر أنه في 21 ديسمبر 2020، وردا على تنامي الكراهية الدينية والتمييز والوصم، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار A/75/200 بإعلان الرابع من فبراير يوما دوليا للأخوة الإنسانية من أجل تعزيز الوئام والحوار والاحترام المتبادل بين الأديان حول العالم.

ويعزز هذا القرار الذي تم تقديمه برعاية كل من مصر والإمارات، الجهود والمبادرات الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات بما في ذلك "وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك" التاريخية، التي أصدرها ووقع عليها كل من قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب.

وتتسق تلك المبادئ الإنسانية مع أهداف ومقاصد تحالف الأمم المتحدة للحضارات، الذي أنشئ في عام 2005 لتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان بوصفة أداة حيوية لمنع ونزع فتيل التوترات القائمة على الهوية.. ويُمثل الاحتفال بأول يوم عالمي للأخوة الإنسانية في سياق الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان، فرصة لتسليط الضوء على المبادئ والقيم المتضمنة في وثيقة الأخوة الإنسانية واستعراض الممارسات الجيدة نحو تنفيذها كمسار إلى المستقبل بينما نُعيد بناء عالم أفضل.