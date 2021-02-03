جنيف / فشل أعضاء الملتقى الليبي في الإجماع على إختيار أعضاء المجلس الرئاسي المؤقّت

اسماعيل عبد الحي - فشل أعضاء ملتقى الحوار الليبي بعد يومين من الإجتماعات في سويسرا بالتوصل إلى إجماع على إختيار أعضاء المجلس الرئاسي الليبي المؤقت، بعد إجتماع دام يومين، تخلله عرض المرشحين لهذا المنصب لمداخلاتهم وبرامج عملهم.

وحسب الآلية التي أقرت في جنيف في 19 جانفي الماضي، يفترض أن يحصل المرشحون عن الأقاليم الليبية الثلاثة (شرق وغرب وجنوب) على نسبة 70 من أصوات المجمع الانتخابي للفوز.

وحسب المبعوثة الخاصة لليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز سيكون على المجتمعين الانتقال إلى الخطوة التالية تبعا لآلية العمل، أي تشكيل لوائح تضم أربعة أسماء، ثلاثة منهم لعضوية المجلس الرئاسي وواحد لرئاسة الحكومة.

ويشار إلى أن عقيلة صالح نال تسعة أصوات من أصل 23 صوتا، وهو العدد الأكبر من أصوات الإقليم الشرقي لليبيا، فيما حظي خالد عمار المشري على 8 أصوات من أصل 37 صوتا من أصوات إقليم الغرب. وعن إقليم الجنوب حاز عبد المجيد سيف النصر على ستة أصوات من أصل 1.

فرانس24