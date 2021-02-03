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مقتل 4 جنود تونسيين في انفجار لغم

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن محمد زكري المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، اليوم الأربعاء، مقتل أربعة جنود تونسيين في انفجار لغم.
وأضاف زكري أن الجنود قتلوا في انفجار «لغم تقليدي الصنع في جبل المغيلة» أثناء مرور عربتهم العسكرية في المنطقة الواقعة بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد.
وأوضح المتحدث، في تصريح صحفي، «قتل أربعة جنود خلال عملية تمشيط في مرتفعات جبال المغيلة لتعقب عناصر إرهابية، بعد أن انفجر لغم أرضي تقليدي الصنع وسقطوا شهداء».
وأكد زكري: «كانت إصاباتهم بليغة جراء الانفجار».
يصنف الجيش التونسي جبل «المغيلة» منطقة عسكرية مغلقة، إضافة إلى مناطق أخرى في غرب تونس وجنوبها. 
وتسبب مسلحون، يتحصنون في جبل «المغيلة»، في مقتل وجرح العشرات من العسكريين في كمائن وتفجيرات لعبوات منذ تصاعد العمليات الإرهابية في 2011. كما نفذوا عمليات سطو على منازل واختطاف وقتل مدنيين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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