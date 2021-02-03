ألمانيا: هناك محادثات لإنتاج لقاح «سبوتنيك» في أوروبا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الأربعاء، إن محادثات تجري حالياً من أجل إنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك في" في أوروبا.

وأوضح شبان، في تصريحات لعدة صحف ألمانية عبر الإنترنت، إن المحادثات تجري مع الجانب الروسي لدراسة طلب بالنظر فيما إذا كان هناك سعة في ألمانيا أو أوروبا لإنتاج اللقاح. وأضاف: "يمكننا أيضاً تقديم الدعم لإنتاج لقاح لم تتم الموافقة عليه بعد أو لن تتم الموافقة عليه على الإطلاق في أوروبا"، مؤكداً أن الدور هنا سيقتصر على الوساطة.

وأعرب شبان عن سعادته بظهور أي لقاح يثبت فعاليته وإمكانيته على إحداث فارق. وقال: "يتعين على السلطات المعنية بإصدار تصاريح اللقاحات أن تفحص الآن إلى أي مدى ينطبق هذا الحال على لقاح سبوتنيك في".

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صرحت بأنها لا تمانع مبدئياً في استخدام اللقاح الروسي في ألمانيا.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قالت ميركل أمس الثلاثاء إن كل لقاح مُرَحَّب به في الاتحاد الأوروبي، لكنها أشارت إلى أنه لن يتم التصريح به إلا إذا قدم للهيئة الأوروبية للأدوية البيانات اللازمة.

وتسعى روسيا إلى تسجيل لقاحها في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت ميركل أن الاتحاد يرحب بحرارة بكل من يسعى للحصول على تصريح عن طريق تقديم البيانات. وأضافت: "لقد تحدثت مع الرئيس الروسي عن هذا الأمر على نحو دقيق".

وكان باحثون روس نشروا المزيد من التفاصيل عن لقاح (سبوتنيك في).

وقالت ميركل: "لقد قرأنا اليوم بيانات جيدة عن اللقاح الروسي".

وبحسب البيانات الجديدة، فإن فعالية اللقاح الروسي تبلغ 91,6%، وقد نشرت النتائج في مجلة "ذا لانسيت" الطبية المتخصصة أمس.