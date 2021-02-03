مقتل أربعة جنود تونسيين في انفجار لغم بعربتهم قرب الحدود مع الجزائر

المنامة - ياسر ابراهيم - قال محمد زكري المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية اليوم الأربعاء إن 4 جنود تونسيين قُتلوا في انفجار “لغم تقليدي الصنع في جبل المغيلة بالقصرين” قرب الحدود مع الجزائر أثناء قيامهم بدورية في المنطقة.



ومنطقة المغيلة الجبلية، القريبة من مدينة القصرين، معقل جماعة إسلامية متشددة يحاربها الجيش التونسي منذ أعوام.



ويقول دبلوماسيون أجانب يركزون على الأمن إن تونس تواجه تهديدا صغيرا لكنه مستمر من المتشددين.



وإلى جانب الخلايا المتشددة المتحصنة في المناطق الجبلية النائية، ولم تنجح في تحقيق أي نجاح خارج معاقلها في الأعوام الماضية، يواجه البلد تهديدا ممن يتحولون إلى التشدد عبر الإنترنت.



وفي العام الماضي حاول متشددون مهاجمة السفارة الأمريكية في تونس وقتلوا شرطيا عند نقطة أمنية باستخدام سترة مفخخة، وبعدها بشهور طعنوا اثنين من رجال الأمن في هجوم بسكين في مدينة سوسة.



وفي أكتوبر تشرين الأول قتل مهاجر تونسي شاب ثلاثة أشخاص في كنيسة بفرنسا.



المصدر: رويترز