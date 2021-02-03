لمدة 5 سنوات… أمريكا تمدد معاهدة نيو ستارت مع روسيا للحد من التسلح

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 فبراير 2021 05:10 مساءً - منذ 15 دقيقة

آخر تحديث: 3 - فبراير - 2021 5:09 مساءً

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة مددت اليوم الأربعاء، معاهدة نيو ستارت مع روسيا لمدة خمس سنوات.

وأضاف بلينكن، في بيان صدر عنه، أن ”تمديد معاهدة نيو ستارت يضمن أن تكون لدينا حدود يمكن التحقق منها بشأن الصواريخ البالستية الروسية العابرة للقارات والصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة حتى الخامس من فبراير/شباط 2026“.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قالت الشهر الماضي إنها ستسعى للتمديد.

وتلزم معاهدة الحد من التسلح التي من المقرر أن تنتهي في الخامس من فبراير/شباط الولايات المتحدة وروسيا بخفض رؤوسهما النووية الإستراتيجية المنشورة بحيث لا تزيد عن 1550 رأسا لكل منهما، بحسب “إرم نيوز”.