دولة الإمارات تشارك في المؤتمر العربي الـ 18 لرؤساء أجهزة المرور

محمد الفلاح - الأربعاء 3 فبراير 2021

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال المؤتمر العربي الـ 18 لرؤساء أجهزة المرور، الذي افتتحه اليوم «عن بعد» الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمشاركة رؤساء ومديري أجهزة المرور وممثليهم في الدول العربية، وممثلي جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.



وترأس وفد الدولة إلى المؤتمر العميد المهندس حسين الحارثي نائب رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، حيث ناقش المؤتمر مواضيع تتعلق بسبل تعزيز العمل العربي المشترك في مجالات السلامة المرورية، ومواضيع التدريب والتأهيل المهني للعناصر المرورية، إضافة إلى مناقشة مقترح خطة عربية نموذجية لتخفيض الحوادث المرورية لسائقي الدراجات النارية.

واستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في مجال استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للتوعية بالسلامة المرورية، واحتفالات الدول العربية بأسبوع المرور العربي، ورفعت الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.