انتشال جثث تعود لأيام تحرير الموصل (صور)

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بانتشال 10 جثث مجهولة الهوية تعود لأيام تحرير الموصل، في نينوى.



وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الانقاذ في مديرية دفاع مدني نينوى، تمكنت من انتشال 10 جثث مجهولة الهوية عبارة هياكل عظمية تعود لأيام تحرير الموصل من عصابات داعش الاجرامية في منطقة الشهوان/ القليعات بمدينة الموصل القديمة".

وأشار المصدر إلى أن "الجثث تم تسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق محضر أصولي".