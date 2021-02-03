إطلاق نار على "مسيرة" إسرائيلية بسماء لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال ناطق عسكري إسرائيلي إن طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي تعرضت لنيران مضادة للطائرات أثناء تحليقها بالأجواء اللبنانية.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، إنه "خلال نشاط اعتيادي فوق لبنان أطلقت نيران مضادة للطيران باتجاه طائرة يتم التحكم بها عن بعد تابعة للجيش الإسرائيلي دون أن يتم إصابتها حيث واصلت الطائرة مهمتها كالمعتاد".

وأشار أدرعي، في بيان إلى أن الحادث وقع اليوم الأربعاء، فيما لم يدل بمزيد من التفاصيل عن مهمة الطائرة الإسرائيلية.

من جانبها قالت وسائل إعلام لبنانية إن طائرة إسرائيلية مسيرة انفجرت في سماء جنوب لبنان اليوم الأربعاء.

وذكر مصدر أمني لبناني لقناة "إن.بي.إن" اللبنانية أن الطائرة أُسقطت، كما قال شهود إنهم سمعوا دوي انفجار.



وعادة ما يتم استخدام هذا النوع من الطائرات لجمع المعلومات.

وكان لبنان قد شكا للأمم المتحدة عدة مرات انتهاك إسرائيل لمجاله الجوي بالطائرات المسيرة وطائرات أخرى.

