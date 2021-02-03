11 قتيلا في تفجيرين استهدفا قوات تركية بسوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 11 عنصرا وأصيب 37 آخرون، الأربعاء، في تفجيرين استهدفا قوات موالية لتركيا بسوريا.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن سيارة مفخخة استهدفت حاجز ”أم شكيف” التابع لـ”فرقة الحمزة” الموالية لتركيا، والواقع شرقي بلدة بزاعة.



وأكد أن التفجير أسفر عن مقتل 5 وإصابة 7 آخرين.



وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، كشف المرصد السوري عن انفجار عنيف ضرب مدينة إعزاز الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لأنقرة بالقرب من الحدود مع تركيا شمالي حلب.

وأوضح أنه ناجم عن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من المركز الثقافي ضمن المدينة، الأمر الذي أدى لخسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأشار إلى مقتل 6 أفراد، بالإضافة لوجود نحو 30 جريحاً بعضهم في حالات خطرة، مما يرجح ارتفاع حصيلة الضحايا.