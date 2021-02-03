رئيس الحكومة الإيطالية المكلف.. "كورونا" أولا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كلف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الأربعاء، محافظ البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي بتشكيل حكومة جديدة.

ويتعين على "دراجي" إجراء محادثات مع الأحزاب السياسية لمحاولة حشد الدعم لحكومة ستتولى مهمة إدارة أزمتي فيروس كورونا والاقتصاد في إيطاليا.



وكان ماتاريلا أعرب مساء الثلاثاء عن رغبته في أن تقود البلاد حكومة "رفيعة المستوى" قادرة "على مواجهة الأزمات الخطيرة الحالية، الصحية والاجتماعية والاقتصادية"، وهو تعريف يتوافق تماماً مع مؤهّلات دراجي الذي يُعزى إليه الفضل في إنقاذ منطقة اليورو من أزمة الديون في 2012.

و26 يناير/كانون الثاني، قدمت الحكومة الإيطالية برئاسة جوزيبي كونتي، استقالتها، عقب أزمة سياسية بسبب انهيار تحالف الحكومة الائتلافية المكون من 4 أحزاب.

واضطرت الحكومة للاستقالة، بعدما فقد كونتي الأغلبية البرلمانية إثر انسحاب حزب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي "إيطاليا فيفا"، من الائتلاف الحاكم في 13 يناير/ كانون الثاني.

وتتمثل إحدى القضايا الرئيسية وراء الأزمة السياسية في القتال حول من يمكنه السيطرة على المليارات من أموال الإغاثة من الأوبئة التي من المتوقع أن تتلقاها إيطاليا المتضررة بشدة من الاتحاد الأوروبي.

ودراجي الذي يُنسب إليه الفضل في إنقاذ منطقة اليورو من أزمة الديون في 2012 هو رجل معروف بتكتّمه وجديّته وتصميمه.

وهو أيضا حائز على درجة دكتوراة في الاقتصاد من "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" (إم آي تي)، الجامعة الأمريكية المرموقة.