مشار في جولة "درء الشائعات" داخل جنوب السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الرئاسة في جنوب السودان أن زعيم المعارضة ونائب رئيس الجمهورية ريك مشار سيقوم بجولة داخلية هي الأولى من نوعها لعدد من مناطق البلاد، في خطوة لدرء شائعات حول تعرضه للإقامة الجبرية.

وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ إعلان تشكيل الحكومة في فبراير من العام الماضي.

وأوضحت مؤسسة الرئاسة في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها توصلت للقرار بعد الاجتماع الذي ضم رئيس الجمهورية مع نوابه.

وقالت إن الجولة التي سيقوم بها مشار وبعض أعضاء الحكومة الانتقالية ستسهم في تعزيز عملية السلام بالبلاد.





وأضافت أن اجتماع مؤسسة الرئاسة خلص إلى أن يقوم مشار برفقة عدد من الوزراء وبقية النواب بجولة واسعة في أجزاء البلاد لنشر اتفاق السلام وتوعية المواطنين في الولايات والمناطق البعيدة.

ولفت البيان الرئاسي أيضا إلى أن زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار سيقوم بزيارة مناطق تواجد قواته بغرض تنويرهم بنصوص اتفاقية السلام، وفتح المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة أمام حركة المواطنين.

وأضاف أن "الجولة التي سيقوم بها مشار في مناطق تواجد قواته تهدف إلى معالجة بعض المشاكل الموجودة في المعسكرات وكذلك فتحها أمام حركة المواطنين، لأن تلك المناطق أصبحت تحت مسؤولية الحكومة الانتقالية التي تضم جميع أطراف الاتفاق بما فيها المعارضة المسلحة".

وكانت بعض قيادات المعارضة المسلحة المتواجدة خارج البلاد قد أبدت تخوفها من أن يكون زعيمها ريك مشار قيد الإقامة الجبرية بالعاصمة جوبا.

تلك المزاعم رددتها المعارضة بالخارج بسبب عدم قيام مشار بزيارة مناطق قواته أو تسجيل أي زيارة خارجية منذ عودته إلى جوبا وتعيينه في منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية مطلع العام الماضي.

وفي أبريل الماضي، قال مجلس وزراء خارجية منظمة "إيجاد" إنه لم يتم فرض أي قيود على حركة مشار كما يشاع، مؤكدة أن له كامل الحرية في الحركة داخل وخارج البلاد.

وإيجاد هي منظمة شبه إقليمية تأسست عام 1999، وتتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم دول القرن الأفريقي (شرق)، وهي جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان وجنوب السودان وأوغندا.