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وزير الخارجية العراقي يؤكد توسيع التعاون مع طهران

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، إن توسيع التعاون مع طهران من الأولويات الرئيسية لسياسة العراق الخارجية.

أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الوزير فؤاد حسين وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران لبحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

وأكد الصحاف أن الوزير سيلتقي كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن ضمنهم نظيره محمد جواد ظريف.

وتربط العراق وإيران علاقات سياسية واقتصادية وتبادل تجاري كبير عبر المنافذ الحدودية جنوب وشرقي الأراضي العراقية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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